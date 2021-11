Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barça pensa ad una cessione di Depay. Anche Mourinho sulle sue tracce

Ci si aspettava di più, in casa Barcellona, da Memphis Depay, nonostante i 6 gol segnati fin qui nella Liga tra cui l'ultimo decisivo contro il Villareal. Con l'addio di Koeman, inoltre, lo spazio dell'olandese potrebbe ridursi ulteriormente, ecco perchè il club catalano starebbe pensando ad una sua cessione già a partire dalla prossima estate, visto anche il contratto in scadenza 2023. Sono tante le pretendenti per l'ex Lione, tra cui PSG, Juventus e Borussia Dortmund. Tra queste c'è anche la Roma, con Josè Mourinho suo grande estimatore.

(elnacional.cat)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE