ROMA-JUVENTUS: info biglietti. Da domani alle 12:00 per gli abbonati possibilità di acquistare biglietti extra. Dalle 16:00 di giovedì vendita libera

La Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alla gara contro la Juventus in scena il weekend dell'8/9 gennaio allo Stadio Olimpico (data e orario sono ancora da confermare). Tutte le informazioni:

Roma-Juventus è una classica del calcio italiano. È una delle partite più sentite dal tifo romanista. La sfida si disputerà nel fine settimana dell'8/9 gennaio - data e orario sono da confermare - ma i biglietti saranno in vendita dalle ore 12 di mercoledì 1° dicembre!

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

Fase 1: Prevendita abbonati AS Roma 21/22 A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 1° dicembre, gli abbonati AS Roma per la stagione 2021/22, potranno esercitare il diritto di prevendita per l’acquisto di biglietti extra, con la garanzia del miglior prezzo. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 2 biglietti in un’unica transazione.

Fase 2: Vendita libera

La vendita libera avrà inizio alle ore 16:00 di giovedì 2 dicembre 2021. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Acquistare subito conviene! Durante la vendita libera, infatti, il prezzo di ogni singolo settore potrà subire variazioni e aumentare man mano che ci avvicineremo al match. Per tutto il periodo di vendita, gli abbonati 2021-22 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, cliccando sull’apposito link.

Le riduzioni

RIDOTTO UNDER 16 - La Riduzione Under 16 è riservata a tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2006; L’acquisto di biglietti Under 16 è consentito esclusivamente insieme a un biglietto a tariffa Intero e potranno essere acquistati biglietti Under esclusivamente nei settori contrassegnati, sul sito, dall’icona .DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE - Il ridotto, per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore (40 €), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

La Premium Hospitality

Arricchisci la tua esperienza allo stadio con un prepartita esclusivo. Per maggiori dettagli visita la pagina PREMIUM HOSPITALITY.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE