VIDEO - Mou convoca Kumbulla per il Cagliari, col Milan Olimpico sold out. Sul mercato spunta Insigne

Un'altra esclusione per Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral: dopo la tribuna contro il Napoli, i quattro non volano in Sardegna e restano a Roma. Mourinho, invece, convoca Kumbulla e porta a Cagliari i tre Primavera Tripi, Felix e Volpato. Dopo Roma-Napoli, l'Olimpico registra un nuovo sold out: anche in occasione del big match col Milan, in programma domenica sera, lo stadio sarà tutto esaurito.

Infine, spunta il profilo di Lorenzo Insigne in ottica giallorossa: l'attuale capitano del Napoli è in scadenza a giugno 2022 con il club azzurro.





