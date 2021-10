Roma-Milan sold out, il club giallorosso: «Grazie a tutti i tifosi»

Voglia di Roma che non conosce soste. Il botteghino sorride ai giallorossi, che registrano ancora una volta il tutto esaurito per il prossimo match di campionato. Dopo il sold out con il Napoli, l'Olimpico sarà pieno anche per il match con il Milan di domenica prossima. Venduti nelle ultime ore gli ultimi tagliandi rimasti a disposizione, per la sfida con i rossoneri sono attesi 47 mila sostenitori, compresi i 20.100 abbonati.