Calciomercato Roma: idea Insigne, giallorossi in corsa con l'Inter

Anche la Roma in corsa per Lorenzo Insigne. Il rinnovo di contratto dell'attaccante del Napoli resta uno degli argomenti caldi tra gli azzurri.- L'Inter sta seguendo la situazione con attenzione, ma non è l'unico club interessato alla prestazione del calciatore della squadra azzurra. A rivelare l'interesse dei giallorossi è il giornalista di 'Rai Sport' Ciro Venerato, intervenuto ieri alla trasmissione "Goal Show": “Occhio alla Roma per Insigne. È molto stimato e l’anno prossimo, anche tatticamente, potrebbe aver bisogno di uno come lui - le sue parole - Inoltre il club giallorosso può soddisfare le sue richieste economiche. L'Inter non è in corsa, ci ha pensato prima di virare su Correa”.

(televomero)