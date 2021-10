VIDEO - Instagram, Mourinho incita la Roma dopo l'espulsione con il Napoli. Lo Special One ironico: «Quando non hai il biglietto...»

Un video che nelle ore successive a Roma-Napoli aveva fatto il giro del web. Protagonista José Mourinho, espulso nei minuti finali del match per doppia ammonizione. Dopo il rosso ricevuto dall'arbitro Massa lo Special One si era inizialmente seduto sui primi posti della Monte Mario, ma ha resistito ben poco seduto in tribuna. Mourinho nei minuti finali si è così avvicinato al campo a dare indicazioni ai suoi, arrampicandosi anche sulle vetrate poste sulla scalinata che porta agli spogliatoi dell'Olimpico. Lo Special One ha commentato ironicamente l'episodio su Instagram: «Quando non hai il biglietto e hai una voglia disperata di vedere una grande partita».