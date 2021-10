AGRESTI: «Sulle riserve scelte senza senso di Mourinho» - DAMASCELLI: «Così non recupera nessuno» - BALZANI: «Cassano dovrebbe solo ringraziare Totti»

Verso Cagliari, ancora con i soliti. Domani la Roma avrà il turno infrasettimanale e Mourinho ha da giorni anticipato la formazione che scenderà in campo. La linea dura contro le riserve continuerà? "Scelte senza senso", per Stefano Agresti. "Così non recupera nessuno, è un film già visto all'Inter e in Inghilterra", spiega Tony Damascelli.

Fanno discutere intanto le parole di Antonio Cassano su Francesco Totti, postumi dei cori anti-Spalletti in Roma-Napoli. "Lui dovrebbe solo ringraziarlo, evidentemente ha chiesto qualche favore che non gli è stato fatto...", il pensiero di Francesco Balzani.

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Nello spogliatoio si possono creare delle figure guida, dei riferimenti, si è parlato tanto dei leader dello spogliatoio nel secondo Scudetto della Roma. Villar potrebbe non aver ancora saputo cogliere le occasioni avute in questo inizio di stagione, in più non dovrebbe fare quelle espressioni quando viene sostituito, ricordo i tempi di Fonseca, non è lesa maestà. Questa squadra è da quarto posto, con tutte le lacune e le carenze e con tutto quello che si è creato, che evidenzia dei dati di fatto. Non vendi male Diawara per colpa di Mourinho, ma perché non gioca a calcio da sei anni... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Cristante ha giocato una partita strepitosa, Zaniolo ha giocato 90' dopo non so quanto tempo, ci sono delle criticità che potrebbero evidenziarsi nella partita contro il Cagliari. È una situazione complicata, la Roma ha fatto di tutto per liberarsi di quei giocatori in estate (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'allenatore ha dato un'investitura a quei 13-14 giocatori per andare a dire ai ragazzi più giovani: "Cosa stiamo facendo?", cosa che è successa in allenamento. Più passa il tempo, più mi convinco che Mourinho stia cercando di costruire un gruppo di 14 giocatori che andrebbero in guerra per lui (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Mourinho con alcuni dei giocatori mandati in tribuna era stato chiarissimo già in estate, poi se non ti danno stimoli in allenamento... (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ha sbagliato la forma, perché così non recuperi nessuno. Non so cosa sia capitato dopo la partita di Bodo con questi ragazzi, non so quale sia stato il dialogo, ma queste frasi di Mourinho le ho già sentite a Milano e quando era in Inghilterra (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Cassano su Totti? Una stupidaggine talmente clamorosa che qualifica chi la dice, non c’è altro da aggiungere. I grandi scontri diretti sono importantissimi, ma le partite con le piccole valgono lo stesso, sono sempre da 3 punti. Sono partite da vincere, le chiacchiere stanno a zero, se Mourinho schiera i migliori fa la cosa più intelligente da fare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Cassano? Evidentemente ha chiesto qualche favore che non gli è stato fatto, non c’è altra spiegazione… Dovrebbe solo ringraziare Totti, tra i due la differenza e che a Madrid di uno ancora ridono e all’altro fanno gli applausi, ormai è diventato una macchietta. Tanto ormai ne sentiamo di tutti i colori. All’Olimpico ho visto gente che dopo i cori per Totti era disgustata, quanta pulizia ci sarebbe da fare… Spero che Conte vada al Newcastle, così ci togliamo la paura per Mourinho, che spero resti alla Roma per altri 5 anni (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il pubblico ludibrio è il problema, non la scelta di non far giocare qualcuno che ha fatto male in una partita. Ho letto che sono tutti con Mourinho, torniamo al Colosseo con il pollice verso? Il problema è trattarli in questo modo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per me quello che ha fatto finora Mourinho ha sempre meno senso. Con il Napoli hai giocato con i titolari, domenica c'è il Milan e a metà settimana a Cagliari giochi con gli stessi 11 perché Villar contro il Bodo si è macchiato di una colpa così grave per cui non può neanche spogliarsi con i compagni? Vi sembra normale questa cosa? Mai vista nella storia del calcio una cosa così (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)