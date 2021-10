Mancini: "Mi vedo a Roma a lungo". Spinazzola: "Ora mi sento un leone". Calciomercato Roma, occhi su Oluwayemi del Tottenham

L'arrivo di José Mourinho nella Capitale ha destato grande entusiasmo tra i tifosi, ma anche tra i giocatori stessi, così come Gianluca Mancini, che è rimasto stregato dallo Special One. Leonardo Spinazzola invece è sempre più determinato ed il ritorno in campo si avvicina. Il giocatore ha affermato come l'infortunio lo abbia reso più forte mentalmente e caratterialmente. Per quanto riguarda il calciomercato, il portiere nigeriano Joshua Oluwayemi è stato accostato alla Roma, ma su di lui ci sarebbero anche Benfica e Stoccarda. Sul piede di partenza invece sembrerebbero esserci Borja Mayoral e Gonzalo Villar poiché grazie alla loro possibile cessione la società giallorossa libererebbe lo spazio salariale per un nuovo centrocampista.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - MANCINI: “STREGATO DA MOU”

IL TEMPO (E. ZOTTI) - OLIMPICO PER 48MILA. LA ROMA LANCIA GLI ABBONAMENTI

IL ROMANISTA - ROMA, LA RIVOLUZIONE DEI FRIEDKIN NON È FINITA: MANCANO ANCORA DUE TASSELLI

SPINAZZOLA: “L’INFORTUNIO MI HA FATTO CRESCERE CARATTERIALMENTE, ORA MI SENTO UN LEONE”

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’INGHILTERRA: MOURINHO PUNTA OLUWAYEMI DEL TOTTENHAM. SUL PORTIERE NIGERIANO ANCHE BENFICA E STOCCARDA

CALCIOMERCATO ROMA: MAYORAL E VILLAR VERSO L’ADDIO A GENNAIO PER ACQUISTARE UN NUOVO CENTROCAMPISTA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24