ORSI: "I Friedkin stanno lavorando bene" - PRUZZO: "Mourinho e i suoi devono provare a vincere qualcosa"

L'allenatore della Roma José Mourinho ha concesso tre giorni di riposo ai calciatori rimasti a sua disposizione durante questa sosta per le nazionali e in questi giorni in casa Roma l'argomento più caldo è stata la trasformazione che la società sta vivendo sotto la guida di Dan e Ryan Friedkin. Anche l'etere romano dibatte dei cambiamenti societari voluti dai Friedkin: secondo Fernando Orsi "il settore societario della Roma sta lavorando bene", anche se "a livello tecnico c’è qualcosa da fare", proprio su questo tema Roberto Pruzzo si è espresso così "ora la palla passa al campo con Mourinho e i suoi" i devono essere "in grado di svoltare verso posizioni di classifica che ti garantiscano di stare tra le prime quattro e di provare a vincere qualcosa".

Augusto Ciardi invece si sofferma sul ruolo di Lorenzo Pellegrini, con il quale "la Roma sta finalmente trovando i gol dal centrocampo".

Zalewski? Lui è soltanto co-protagonista di quella storia, non è neanche lui a dire quelle cose, ma deve stare attento alle amicizie, perché ora è nei guai e non è neanche colpa sua. Sulla questione multa deciderà Mourinho, anche se stando al regolamento sarebbe quasi automatica (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Con Pellegrini la Roma sta finalmente trovando i gol dal centrocampo, questo tipo di apporto è quello che mancava ai giallorossi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

In pochi mesi la Roma è stata ribaltata con i Friedkin. I texani hanno speso quasi 500 milioni di euro, hanno preso Mourinho e hanno blindato Pellegrini. Hanno acquistato Abraham e hanno cambiato praticamente tutto, tra società, marketing e settore giovanile. Una rivoluzione (ILARIO DI GIOVAMBATISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zalewski? Sarei per la linea dura all’interno dello spogliatoio e una protezione verso l’esterno (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

È importante che ci sia una squadra in grado di competere. I tifosi non si interessano al management della Roma, ma guardano il settore tecnico e sperano porti risultati importanti. La novità con i Friedkin è arrivata, hanno fatto quello che dovevano e ora la palla passa al campo con Mourinho e i suoi che devono essere in grado di svoltare verso posizioni di classifica che ti garantiscano di stare tra le prime quattro e di provare a vincere qualcosa. Questo credo sia l’obiettivo non dichiarato della società (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il settore societario della Roma sta lavorando bene. Anche se a livello tecnico c’è qualcosa da fare, la garanzia è l’allenatore. I Friedkin sono partiti da Mourinho e poi dopo hanno cercato giocatori e dirigenti. Lo Special One è il punto di riferimento sia della dirigenza che della parte tecnica. Prendere il portoghese vuol dire renderlo partecipe di certe scelte, lui è un allenatore a 360 gradi (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma sta lavorando bene. La scelta di Mourinho è ottima e a livello di società sta facendo bene. Un buon lavoro societario si riflette in buona percentuale sul campo. I Friedkin hanno dato un taglio con il passato e mi auguro che faranno lo stesso in maniera netta anche con la presentazione del nuovo progetto stadio, con un rapporto diverso con la pubblica amministrazione per facilitare il progetto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)