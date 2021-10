SPINAZZOLA: "L'infortunio mi ha fatto crescere caratterialmente, ora mi sento un leone"

Ospite della trasmissione televisiva 'Verissimo', ha rilasciato alcune dichiarazioni Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma, alle prese con il recupero dall'infortunio al tendine d'Achille, si è raccontato ai microfoni dell'emittente televisiva. Questa un'anticipazione delle parole del calciatore - l'intervista andrà in onda sabato 9 ottobre -:

Sul ritiro della medaglia per la vittoria dell'europeo:

"Quando l’ho presa ero emozionatissimo. È stato un gesto bellissimo di Chiellini e Bonucci e di tutta la squadra che ringrazio ancora. Mi hanno detto che me la meritavo. In quei giorni ho vissuto un’altalena di emozioni pazzesche".

Sull'infortunio:

"Dopo venti minuti ho fatto una videochiamata alla mia famiglia dallo spogliatoio e mi è tornato subito il sorriso, anche se loro avevano il viso pieno di lacrime. Fa parte del gioco, io vado avanti e mi godo quello che ho. Questo stop mi ha dato un’ulteriore forza interiore e mi ha fatto crescere molto: ora mi sento un leone".

(Canale 5)