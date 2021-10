Olimpico per 48mila. La Roma lancia gli abbonamenti

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Ci siamo quasi. Anche se non si tratta di un totale ritorno alla normalità, con la riapertura degli stadi al 75% all'interno dell'Olimpico si tornerà a respirare un'atmosfera che manca ormai da più di un anno e mezzo. Grazie all'approvazione del decreto che consente al pubblico di tornare ad occupare quasi la totalità degli spalti, viene meno l'obbligo del metro di distanziamento adottato fino all'ultimo turno di campionato: l'Olimpico infatti potrà tornare ad ospitare circa quarantottomila tifosi (tre ogni quattro seggiolini) che accederanno allo stadio senza dover rispettare la disposizione a scacchiera adottata in tutta Italia durante le prime gare della stagione.

Un'ottima notizia per i tifosi della Roma che, dal giorno del ritorno sugli spalti, hanno sfiorato il sold out in ogni match disputato da Pellegrini e compagni: da inizio campionato sono stati venduti 117.800 biglietti, con una media di quasi trentamila spettatori a partita. Numeri importanti, che nelle ultime settimane hanno convinto il club a lavorare alla riapertura della campagna abbonamenti: a Trigoria si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli ma, se non dovessero esserci intoppi, la vendita potrebbe iniziare già durante la prossima settimana. Per le gare di Conference League invece si continueranno a vendere esclusivamente i tagliandi per le singole partite. Ancora nessun aggiornamento invece sul fronte Lazio, con la società biancoceleste che non ha comunicato novità ai tifosi riguardo la possibilità di tornare a sottoscrivere l'abbonamento.