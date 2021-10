Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mourinho punta Oluwayemi del Tottenham. Sul portiere nigeriano anche Benfica e Stoccarda

Nuovo nome in ottica mercato della Roma: dall'Inghilterra rimbalza l'indiscrezione di un interesse del club giallorosso per Joshua Oluwayemi, portiere nigeriano classe 2001 - già nel giro della nazionale - del Tottenham. Secondo le indiscrezioni lo sponsor principale dell'estremo difensore sarebbe Josè Mourinho, che lo ha allenato ai tempi degli Spurs. La situazione contrattuale del ragazzo - contratto in scadenza il prossimo giugno - può aiutare la Roma a strapparlo al club di appartenenza a condizioni favorevoli, ma occhio alle concorrenti: il portiere piace infatti al Benfica e a diversi club tedeschi, tra cui lo Stoccarda.

(standard.co.uk)

