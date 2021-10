Calciomercato Roma: Mayoral e Villar verso l'addio a gennaio per acquistare un nuovo centrocampista

Mourinho si è affidato principalmente ad un gruppo specifico di giocatori e tra questi non figurano Borja Mayoral e Gonzalo Villar. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, i due potrebbero partire nel mercato di gennaio, così da liberare lo spazio salariale per un centrocampista. L'attaccante spagnolo sarebbe stato proposto alla Fiorentina in caso di addio di Vlahovic.

