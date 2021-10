La Roma torna ad allenarsi a Trigoria dopo la disfatta di Bodo, ipotesi rimborso per i tifosi. Ancora 1000 tagliandi disponibili per il Napoli

La Roma deve ripartire dopo la clamorosa sconfitta per 6-1 subita per mano del Bodo/Glimt. Al termine della partita i tifosi hanno avuto un acceso confronto con la squadra, nel quale hanno chiesto più impegno e soprattutto si sono lamentati della figuraccia a cui hanno assistito dopo essere arrivati fino in Norvegia. Domani Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, per la quale sono rimasti ancora 1000 biglietti disponibili. Intanto la società giallorossa ha aperto al 75% della capienza i match femminili e quelli della Primavera.

IL MESSAGERO - PELLEGRINI CI METTE LA FACCIA E CHIEDE SCUSA AI TIFOSI

LEGGO (F. BALZANI) - POLO DELLA VERGOGNA

I VOTI DEGLI ALTRI - REYNOLDS “SGUARDO SPAURITO DA DILETTANTE”. KUMBULLA “IMBARAZZANTE”. CARLES PEREZ “NON CHIAMATELA NOTA POSITIVA”

FOTO E VIDEO - BODO/GLIMT-ROMA, I TIFOSI A PELLEGRINI E COMPAGNI: "SVEJATEVE! CI SIAMO FATTI 4000 KM PER QUESTO?"

BODO/GLIMT-ROMA:: TIFOSO ESPULSO DALLO STADIO PER ESPRESSIONI RAZZISTE

BODO/GLIMT-ROMA, DAY AFTER: RIENTRO NELLA CAPITALE ALLE 2.30. ALLE 11.30 ALLENAMENTO A TRIGORIA: INDIVIDUALE PER ZANIOLO, SMALLING E SPINAZZOLA

LR24 - MOURINHO, RITORNO AL FUTURO. QUANDO NEL 2009 PERSE 3-0 CON LA SAMPDORIA IN COPPA ITALIA E DISSE: “ORA AVETE CAPITO PERCHÉ ALCUNI NON GIOCANO…”

TRIGORIA: DOMANI ALLE 19 LA CONFERENZA STAMPA DI MOURINHO

AS ROMA, APERTI AL 75% DELLA CAPIENZA I MATCH FEMMINILI E DELLA PRIMAVERA: LE MODALITÀ DI ACCREDITO

BODO/GLIMT-ROMA, LA SOCIETÀ PENSA AL RIMBORSO PER I TIFOSI: DECIDERANNO I FRIEDKIN

ROMA-NAPOLI: ANCORA 1000 TAGLIANDI DISPONIBILI. SUPERATA QUOTA 20MILA ABBONAMENTI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

