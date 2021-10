Mourinho, ritorno al futuro. Quando nel 2009 perse 3-0 con la Sampdoria in Coppa Italia e disse: "Ora avete capito perché alcuni non giocano..."

Oltre alla pesante sconfitta, hanno fatto discutere le parole di Mourinho che dopo la sfida col Bodo/Glimt ha detto: "Ora magari non mi chiederete più perché giocano sempre gli stessi...". Rincarando la dose così: "Nel primo tempo il Bodo/Glimt aveva più qualità di noi". Un flashback rispetto al 2009, tanto che lo stesso Mourinho in alcune interviste estive aveva parlato che la sua esperienza accumulata lo portava a continui "deja vu".

Era il marzo del 2009, infatti, quando l'Inter perse 3-0 nella semifinale di Coppa Italia con la Sampdoria. E l'allora tecnico nerazzurro tuonò così dopo la partita: "Quando non ci sono tutti la squadra non ha la stessa qualità, ma abbiamo deciso di cambiare perché è umanamente impossibile giocare tutte le partite. Ma quando mi chiedono perché non gioca questo o quest'altro, ora forse si è capito". Parole praticamente sovrapponibili a quelle di ieri. L'anno dopo, l'Inter di Mourinho raggiungerà lo storico Triplete.

LR24