L’ira di Mou: “Ora avete capito perché giocano sempre gli stessi”

La Roma-due in Norvegia ha perso la faccia e i punti. Mourinho sembra voler mostrare al mondo le sue ragioni, più volte ribadite, rispetto alla non competitività di tutta la rosa, consegnando in eurovisione una figuraccia delle seconde linee, uscite dal campo soncitte e umiliate nel 6-1 contro il Bodo Glimt, ora in testa al girone. Duro Mourinho a fine gara: “Almeno adesso non mi chiederete più perché faccio giocare sempre gli stessi", si prende le proprie responsabilità ma sembra più un esercizio retorico per togliersele di dosso: "responsabilità mia, ma volevo dare opportunità a gente che gioca poco di mettersi in mostra". A fine partita il tecnico portoghese ha quindi segnato una linea netta tra i fedelissimi e giocatori fuori dal suo progetto, parlando dell'esistenza di due "Roma" diverse. Arrabbiati e sorpresi da una sconfitta del genere i 400 tifosi presenti ieri allo stadio, che a fine gara si sono confrontati con i giocatori della Roma.

(La Repubblica)