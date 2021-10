Dopo il pesante ko in Conference League per mano del Bodø/Glimt, 6-1 per in norvegesi, per la Roma è subito tempo di tornare in campo in campionato: domenica alle 18.00 i giallorossi ospitano il Napoli per la nona giornata di Serie A. Come di consueto alla vigilia del match José Mourinho interverrà in conferenza stampa: l'appuntamento è alle 19.00 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria.