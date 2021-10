BODO/GLIMT-ROMA: le pagelle. MOURINHO "Sanguinario" 4 - KUMBULLA "Parodico" 3,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Solo la maglia, si sente spesso in occasioni così mediocri. Solo la maglia e quegli impareggiabili 395 romanisti presenti sono da ricordare in una serata in cui la Roma riesce nell'impresa, nonostante conficcata nel più mediocre dei tornei europei, ad aggiornare la lista dei propri malfatti recenti. Per mano del Bodo/Glimt, posto numero 262 del ranking Uefa.

RUI PATRICIO 5 - Colpevole nella quantità, più che nella qualità.

REYNOLDS 4 - Don't try this at home.

IBANEZ 4 - Avventato.

KUMBULLA 3,5 - Parodico.

CALAFIORI 3,5 - Impreparato.

DIAWARA 4 - Superficiale. DAL 60' PELLEGRINI 4,5 - Senza diritto di replica.

DARBOE 4 - Trasparente. DAL 46' CRISTANTE 4,5 - Parole al vento.

PEREZ 5 - Bandiera a mezz'asta.

VILLAR 4 - Confuso e infelice. DAL 46' MKHITARYAN 4,5 - Superfluo.

EL SHAARAWY 4,5 - Corpo esterno. DAL 60' ABRAHAM 5 - Silenziato.

MAYORAL 4,5 - Svanito. DAL 46' SHOMURODOV 4,5 - Effimero.

MOURINHO 4 - Il risultato sintetizza quanto il campo ha raccontato in un'ora e mezza abbondante. Il divario d'organizzazione e sentimento in campo è devastante e non può bastare la scorciatoia delle riserve, per di più se metà, o oltre, dei gol incassati arrivano con 5 dei fedelissimi, oltre a Rui Patricio ed Ibanez, in campo. Non è dato sapere dove porterà la strategia di cui lui, col suo nome, è l'unica garanzia ma ad oggi ha ridotto al minimo il valore e lo stato di metà dei giocatori a disposizione. Sanguinario.

@MirkoBussi