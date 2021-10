Due giorni a Roma-Napoli, e lo Stadio Olimpico viaggia verso l'esaurimento dei biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi: sono infatti ancora 1000 i tagliandi disponibili, mentre continua a viaggiare anche la quota degli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso. Come appreso dalla redazione de LaRoma24.it, infatti, è stata superato il muro delle 20000 sottoscrizioni.

LR24