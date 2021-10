DI GIOVAMBATTISTA: "Mourinho colpevole, ha spaccato lo spogliatoio" - FELICI: "Quello del tecnico è un all-in rischioso"

Il 6-1, sì, ma ancor più, se possibile, fanno discutere le dichiarazioni di Mourinho dopo la pesante sconfitta subìta in casa del Bodo/Glimt. "Il colpevole è Mourinho, sono innamorato di lui ma per me sta sbagliando tutto, ha spaccato lo spogliatoio, ha fatto i bravi e le pippe, ha consegnato al pubblico ludibrio giovani calciatori" il pensiero di Ilario Di Giovambattista.

"Il gioco che sta facendo Mourinho è molto rischioso, una specie di all-in. Se riesci a convincere i Friedkin che deve mandare via gli inadeguati, allora lui vince la scommessa e con il tecnico tutti noi. Se invece non la vince, qua finisce a mazzate…" l'analisi di Antonio Felici.

Ieri Mourinho fatto un errore di valutazione, ma quando ha fatto i cambi a fine primo tempo le cose sono peggiorate. Se tu a centrocampo rimani con un solo mediano e hai 4 difensori che non stanno in piedi è chiaro che loro buttavano una palla lunga e andavano in porta. Devono capire perché la squadra non ha avuto alcun tipo di reazione, è il segnale più drammatico della serata. Bisogna pensare a una serata completamente sbagliata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

La società è infastidita e avvelenata anche nei confronti di Mourinho. Questa è una notizia. Gli hanno speso 90 milioni, gli hanno preso tanti calciatori, lui deve lavorare con quelli che ha e non denigrarli.

Mourinho è il primo responsabile della sconfitta, lo ha detto pure lui, perché se togli 10 titolari può andare bene come a Fonseca con lo Young Boys, o malissimo come a Di Francesco contro il Torino in Coppa Italia. E poi rimane il risultato, che fa leggere in modo diverso le dichiarazioni post gara perché i risultati condizionano sempre i giudizi che si esprimono sulle dichiarazioni degli allenatori, anche quando si cerca di carpirne le strategie. Poi però parliamo anche degli atteggiamenti dei giocatori che ieri avevano la chance di dare risposte in campo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Un conto è diluire le riserve durante il match e un altro è farle giocare tutte insieme. Lui vuole dare un segnale alla società, che ha bisogno di rinforzi. La foto della sconfitta è il quarto gol, con Kumbulla che una volta saltato comincia ad arrancare inutilmente e in 5 metri se ne è fatti prendere 4. Immagine brutta, sembrava un dopolavorista messo di fronte a dei professionisti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Che Villar ora non possa giocare neanche col Venezia lo dico da un po’. Alcuni sono davvero scarsi, come Reynolds. Però sono gli stessi con cui un anno fa hai galleggiato in Europa League… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Kumbulla ha 20 anni e a quell'età i ragazzi devono avere la fortuna di incontrare allenatori che li facciano crescere. Non puoi prendere 6 gol con il Bodo Glimt neanche se giochi con la Primavera. Puoi perdere, ma 2-1, non 6-1. Non è questione soltanto di giocatori che non sono bravi, è questione di atteggiamento e di voglia (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

In questo momento, far giocare quei giocatori che Mourinho ha costantemente delegittimato con le sue continue dichiarazioni, è stata una follia e, secondo me, quei giocatori gli hanno palesemente giocato contro. È vergognoso che per le divergenze tra Mourinho, Pinto e la presidenza si infanghino la Roma ed i suoi tifosi. Inoltre una cosa impensabile è non sentire parlare i Friedkin oggi (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

