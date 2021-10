FOTO e VIDEO - I tifosi a Pellegrini e compagni: "Svejateve! Ci siamo fatti 4000 km per questo?"

Al termine della pesantissima disfatta di ieri sera Lorenzo Pellegrini e compagni sono andati sotto il settore ospiti. Il capitano della Roma si toglie la maglia per consegnarla ai tifosi presenti, ma i 400 sostenitori che ieri hanno accompagnato la squadra hanno rifiutato. Arrivano le scuse del numero 7 ai tifosi, poi Abraham rimane a colloquio con un altro tifoso. Il capitano e il numero 9 sono rimasti a parlare con i tifosi per diversi minuti. Nel video del confronto tra giocatori e tifosi si vedono oltre Pellegrini anche Abraham, Shomurodov, El Shaarawy, Kumbulla, Darboe e Carles Perez, guidati proprio dal capitano giallorosso. Si sentono le parole dei tifosi, dal più semplice "svejateve!" a "abbiamo fatto 4000 km per questo?". Dopo le scuse e il confronto, gli applausi del capitano e dei compagni al settore ospiti.