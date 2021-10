Abraham a Torino con la squadra, Mou: "Migliora, vediamo". Spinazzola in Senato, poi in campo col pallone: "Spero di farcela per fine novembre"

Con Tammy Abraham a Torino: il 9 giallorosso, alle prese con una contusione al calcagno, è convocato per il big match contro la Juventus di scena domani sera all'Allianz Stadium. "Sta migliorando giorno dopo giorno, vediamo domani", conferma José Mourinho in conferenza stampa. Mentre la Roma punta la sfida con i bianconeri, Leonardo Spinazzola è stato tra i protagonisti dell'evento 'Omaggio allo Sport Tricolore' in Senato e ha parlato del rientro dopo l'infortunio: "Spero di farcela per fine novembre". E intanto a Trigoria l'esterno lavora in campo col pallone.

Infine, rinnovo in vista fino al 2026 per Ebrima Darboe, mentre nessuna multa in arrivo per Nicola Zalewski dopo il video circolato nei giorni scorsi sui social.

