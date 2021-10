VIDEO - Instagram, Spinazzola 'no stop': in campo a Trigoria con il pallone

"Avevo detto che sarei rientrato a fine novembre, spero di farcela". L'obiettivo di Leonardo Spinazzola è chiaro e lo ha manifestato qualche ora fa a Palazzo Madama, dove ha presenziato all'evento in Senato che ha celebrato i successi italiani di quest'estate nello sport, dagli Europei di calcio alle Olimpiadi. E il terzino della Roma non vuole perdere ulteriore tempo, come testimonia il video che ha pubblicato su Instagram poche ore dopo l'evento a cui ha preso parte. Nel filmato si vede Spinazzola di spalle su uno dei campi di Trigoria mentre si allena con il pallone. Altro passo avanti verso il rientro in campo.