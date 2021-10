'Omaggio allo Sport Tricolore', Spinazzola in Senato: «Rientro a dicembre? Vediamo» (FOTO)

LAROMA24.IT - Aspettando il ritorno in campo, Leonardo Spinazzola entra a Palazzo Madama. Il terzino della Roma è tra i protagonisti dell'evento 'Omaggio allo Sport Tricolore' che si tiene questa mattina al Senato per celebrare i successi degli italiani negli sport in quest'ultimo anno. Spinazzola, assieme al presidente Figc Gabriele Gravina, è stato invitato per celebrare la vittoria dell'Italia agli Europei.

11.45 - Leonardo Spinazzola parla ai cronisti presenti: "Nella sfortuna ho la fortuna di venire qui. È chiaro che avrei preferito vincere in campo. È un grande onore, un grande riconoscimento di quello che abbiamo fatto e mi godo tutto questo ora". Sul possibile ritorno in campo: "Rientro a dicembre? Vediamo..."

11.40 - Questo il programma dell'evento, che inizierà alle 12. Dopo il saluto del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ci sarà un primo momento dedicato allo sport paralimpico a cui parteciperanno il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e alcuni dei protagonisti delle Paralimpiadi di Tokyo, dalla schermitrice Bebe Vio alla velocista Ambra Sabatini, dai nuotatori Riccardo Menciotti e Alessia Scortechini al ciclista Giorgio Farroni. La seconda parte dell'appuntamento sarà dedicata alle imprese degli atleti di Tokyo 2020 e vedrà la partecipazione del presidente del CONI Giovanni Malagò, del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e di alcuni dei medagliati azzurri, tra i quali il centometrista Marcell Jacobs, gli arcieri Mauro Nespoli e Lucilla Boari, il karateka Luigi Busà, il taekwondoka Vito Dell'Aquila e il sollevatore Antonino Pizzolato. Spazio quindi al successo della Nazionale di Calcio al Campionato Europeo e al ciclista Sonny Colbrelli, trionfatore dell’ultima Parigi-Roubaix, in una giornata che celebrerà l'immagine vincente dell'Italia che i nostri atleti hanno proiettato nel mondo.