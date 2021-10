Calciomercato Roma: interessa Puig del Barcellona

La Roma guarda in casa del Barcellona in vista del mercato di gennaio. L'ultima idea porta a Riqui Puig, centrocampista blaugrana che in questa stagione è stato scarsamente impiegato. Come riporta l'edizione online del quotidiano Sport (che cita a tal proposito la stampa italiana), Puig finora ha collezionato 74 minuti in 4 presenze complessive e potrebbe decidere di provare una nuova avventura, soprattutto qualora dovesse restare Koeman sulla panchina blaugrana. La Roma, alla ricerca di un centrocampista, è una delle possibili ipotesi.

(sport.es)

