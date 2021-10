Zalewski: nessuna multa da parte della Roma dopo la "questione video"

Nessuna multa comminata a Nicola Zalewski da parte del club per la storia riguardante il video circolato su Instagram, di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane. Come appreso da LR24, è stata questa la scelta della società giallorossa dopo aver appurato che non ci fossero gli estremi per prendere provvedimenti e dopo aver parimenti riconosciuto che l'esterno della Roma e della nazionale polacca sia stato soltanto vittima della situazione e non artefice.

