Buone notizie per José Mourinho: il tecnico portoghese ha recuperato Tammy Abraham per la trasferta di Torino. Come riferisce il quotidiano sportivo, l'attaccante inglese stringerà i denti e sarà convocato per la partita contro la Juventus di Max Allegri. Il numero 9 della Roma ha svolto l'intero allenamento con il gruppo ed è quindi a disposizione.

(Corsport)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE