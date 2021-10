AGRESTI: «Juve-Roma condizionato dalle assenze» - MAIDA: «Mourinho non rinuncerà a Viña»

-1 al via. Domani la trasferta impegnativa in casa della Juve per una Roma determinata a riprendere la marcia dopo il secondo 'pit stop' stagionale. Una partita di alto livello che però Mourinho potrebbe affrontare senza uno dei suoi giocatori chiave. Tammy Abraham è ancora in forte dubbio e oggi ci sarà il provino decisivo. "Juve-Roma condizionato dalle assenze", la fotografia di Stefano Agresti. "Ma è una delle poche volte in cui i giallorossi non partono sfavoriti", secondo Roberto Pruzzo.

Da valutare anche Viña, che rientra a Trigoria solo oggi. "Ma difficilmente Mourinho rinuncerà a lui", spiega Roberto Maida.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Secondo me questa è una delle poche volte che la Roma va a Torino e non è del tutto sfavorita. È una partita da 50-50. Se la Roma non perde è un gran risultato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Abraham gioca è una Roma, se non gioca è un’altra. Il suo sostituto non è lontanamente paragonabile a lui. La botta al caviglia è dura. Se appoggi e senti anche un minimo dolore non puoi giocare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le condizioni di Abraham? Ci vorrebbe la palla di vetro. Se la Roma vuole fare una partita più attendista, vuoi vedere che Shomurodov non sarebbe così male…(MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le assenze condizionano molto Juve-Roma, i bianconeri non sono messi bene ma nemmeno i giallorossi. Oltre ad Abraham un elemento che conta è Viña, su quella fascia la Juve può fare male. Ricordiamoci del derby, non stava bene al rientro dall’Uruguay ed era stato quasi messo alla berlina da Felipe Anderson, ora si ripropone la stessa situazione… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Abraham ce la farà? Credo non lo sappia nemmeno lui… La sensazione è che Mourinho lo porterà a Torino e poi valuterà. Lo stesso vale per Viña, difficilmente rinuncerà a lui. È uno che ragiona in modo molto lineare: ci sono i titolari e le riserve, se i primi sono tutti a disposizione allora giocano. Mourinho non è un fesso, non si esporrà al contropiede contro gente come Chiesa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ad Allegri chiederei se si è pentito di essere tornato alla Juve (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vina? Se sta bene e non ha risentito del viaggio allora ok. Ma mi ricordo come stava in campo contro il Sassuolo, aveva la labirintite… (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)