VIDEO - Ancora a parte Vina. Nzonzi verso il Qatar. Roma su Hagi dei Rangers

La Roma torna subito in campo. Dopo il match di ieri contro l'Udinese, terminato sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Abraham, i giallorossi stanno preparando la delicatissima sfida contro la Lazio. L'arbitro del derby sarà Guida. Uno dei grandi assenti, oltre a Pellegrini, rischia di essere Viña, che ha lavorato ancora in modo personalizzato. Inoltre si continua a parlare di mercato in uscita, con Nzonzi sempre più vicino all'addio. Intanto il nome di Hagi è stato accostato alla Roma come possibile nuovo rinforzo per Mourinho.

