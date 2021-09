PRUZZO: "Non capisco perché Mourinho non faccia cambi a centrocampo" - BALZANI: "Farei giocare Darboe più di Villar"

La Roma ieri ha battuto l'Udinese 1-0 in una partita sofferta e oggi i veri argomenti di discussione sono la prestazione dei Giallorossi e le scelte di formazione del mister, che fanno molto discutere. "Non capisco perché Mourinho non cambi mai giocatori a centrocampo, è il reparto che ha sofferto di più ieri sera", osserva Roberto Pruzzo. Sulla prestazione Jacopo Palizzi dice che "non puoi permetterti questi cali, hai rischiato di vanificare tutto". Francesco Balzani torna sull'episodio legato a Pellegrini: "è stato un cartellino rosso assurdo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Magari meno spettacolare, ma nel primo tempo è stata una Roma di reazione, come aveva detto Mourinho. Calafiori e Zaniolo, pungolati, hanno reagito bene. Così non arrivi a gennaio, ma lui sta chiedendo di più ai giocatori perché è una settimana particolare. Più avanti vedremo turnover, anche se non si fida delle riserve, io farei giocare più Darboe di Villar. Il rosso a Pellegrini è assurdo ed è una perdita enorme (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

La reazione c’è stata, ce lo aspettavamo ed è un bel segnale. A questi livelli però non puoi permetterti questi cali, perché nel secondo tempo c’era tanto equilibrio e hai rischiato di vanificare tutto. La Roma è andata in difficoltà (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92,7)

La Roma ha vinto e la classifica è soddisfacente, non dobbiamo dimenticare questo dato positivo. Le parole di Mourinho su Calafiori hanno avuto effetto, forse il ragazzo ne ha bisogno. Nel secondo tempo tanti giocatori con la lingua di fuori, mi sorprende che non faccia cambi. Mi preoccupa che la Roma ha sofferto in tutte le ultime partite, ieri anche per questo partita appena sufficiente (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

Mourinho è un po’ matto, non fa turnover e spreme i giocatori al massimo sperando che nessuno si faccia male. La rosa è corta, gennaio è lontano e qualcosa bisognerà inventarsi perchè andare avanti con 14 giocatori circa non è facile, penso che prima o poi rivedremo sia Villar che Diawara (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

L’obiettivo ieri era vincere e mettere punti in classifica. Contro c’era una squadra che aveva perso con il Napoli ma che aveva dimostrato di avere una forza in campo da non sottovalutare. La Roma è calata, sia come squadra che nei singoli, e i friulani stavano per prendere in mano la partita e segnare il pari. Mourinho non capisco perché non cambi mai giocatori a centrocampo, è il reparto che ha sofferto di più ieri sera. Ora la squadra si presenta al derby in discreta condizione perché si gioca dopo pochi giorni e i cambi sono pochi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma e la Lazio approcciano al derby con dubbi e incertezze. La patita di domenica condizionerà tutto il resto del campionato e penso sarà una gara paurosa che sarà sbloccato da un episodio, visto che tutte e due le squadre hanno giocatori in grado di farlo. Non mi meraviglierei però se finisse con un pareggio (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma si è comportata come doveva, anche se delle lacune nel gioco ci sono ancora. Il centrocampo è sempre quello, ma Mourinho proverà a cambiare tra qualche partita quelli che giocano sempre. La Roma è altalenante, per certi versi mi piace ma negli ultimi 25 minuti ha sofferto veramente tanto. Rui Patricio è stato bravo ma l’Udinese con un vero attaccante avrebbe potuto far molto più male ai giallorossi. In vista di domenica la squadra favorita per il gioco e per i risultati ottenuti dovrebbe essere la Roma, ma il derby sfugge a ogni previsione. Mi aspetto una partita bella, giocata su ritmi alti e senza che nessuna delle due squadre aspetti l’altra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’espulsione di Pellegrini è sicuramente sbagliata, lui non colpisce niente e appoggia il gomito sulla spalla. Il regolamento poi è crudele visto che non si può neanche andare a rivedere al Var l’azione per il giallo. È un peccato che salti il derby perché stiamo parlando di un leader mentale, tattico, in condizione e tecnicamente insostituibile. Una grande perdita e assolutamente ingiusta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma i primi 35 minuti ha giocato molto bene. Il gol nasce dalla grande caparbietà di Calafiori, che mette la palla per Abraham che deve solo fare gol. Nella ripresa la squadra è calata ma l’importante era conquistare il risultato finale. 12 punti in 5 partite sono tanta roba e al momento i giallorossi se la giocano con le altre squadre in classifica. Pellegrini è il giocatore di gran lunga più forte della rosa e non averlo per domenica è un peccato e una grave perdita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Era importante avere una reazione dopo la sconfitta di Verona e ieri sera la Roma l’ha avuta. Il secondo giallo a Pellegrini non c’era, questa sarà un’assenza pesante visto che era il giocatore più in forma a disposizione di Mourinho in questo momento (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)