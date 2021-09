VIDEO - Pellegrini salta il Derby, ecco la rabbia del capitano dopo il rosso

È da ieri sera che si discute per il "ridicolo" rosso a Lorenzo Pellegrini, come lo ha definito José Mourinho nella conferenza stampa post-gara. Il capitano della Roma sarà costretto a saltare il match contro la Lazio per il doppio giallo ricevuto ieri sera, il secondo dei quali per un contatto molto discutibile. Nonostante il cartellino rosso, però, Pellegrini non è andato direttamente negli spogliatoi, ma è invece rimasto a seguire il concitato finale del match sulle scalette dello Stadio Olimpico, nonostante non potesse più intervenire direttamente.

Ecco la reazione del capitano della Roma dopo il rosso: