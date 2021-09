Mourinho: "Rosso ridicolo a Pellegrini"

«Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma dobbiamo fare di tutto per fargli giocare il derby. Espulsione ridicola, non penso che ci possa essere una sola persona che possa dire che è un secondo giallo meritato». Sono queste le parole con cui José Mourinho annuncia che farà di tutto per avere Lorenzo Pellegrini a disposizione in vista del derby di domenica, nonostante l'espulsione rimediata ieri sera per somma di ammonizioni. Unica nota negativa di una serata che vede la Roma tornare a vincere per 1-0 grazie a Tammy Abraham, che regala i tre punti ai giallorossi non nascondendo la difficoltà della gara appena vinta: «È stata dura, l’Udinese è complicata da affrontare. Questa vittoria è il modo migliore per chiedere scusa ai tifosi per il k.o. di Verona. Amo i tifosi, la squadra e lo staff mi hanno fatto sentire come uno di famiglia. Mi piace vincere e cerco di trasmettere questa voglia ai miei compagni. Il derby? Sono pronto, dal primo giorno me ne hanno parlato tutti. E sono pronti anche i compagni e tifosi. Non vedo l’ora, so che sarà fantastico».

(gasport)