Una Roma per 20: soltanto l'Udinese ha utilizzato meno giocatori in Serie A. Appena 14 titolari diversi, dietro solo ai friulani

LAROMA24.IT - Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña, poi Calafiori, Cristante, Veretout, Zaniolo, in un caso Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan, una volta Shomurodov, Abraham. La Roma, per ora, ricorda quello che accadeva una volta, quando le formazioni potevano venir snocciolate a memoria al pari di una filastrocca. Abitudine sommersa, nel tempo, dal moltiplicarsi degli impegni stagionali con la necessità conseguente di allargare il numero della rosa.

Mourinho, però, ha stretto il cerchio: sono 14 i titolari diversi, quelli elencati sopra, scelti nelle prime 5 giornate dalla Roma. Una rotazione talmente minima da rendere la squadra giallorossa la penultima in Serie A per numero di giocatori differenti schierati dal 1': al pari della Sampdoria e sopra solo all'Udinese, che ne ha ruotati appena 13. Se il Venezia guida la classifica dedicata con 21 calciatori ruotati dall'inizio finora, a 20 seguono Fiorentina, Juventus e Genoa. Tra le grandi del campionato, ci sono Napoli, Lazio e Inter a 16, dietro al Milan di Pioli che ha scelto 19 titolari diversi finora. Appare evidente come il portoghese, rispetto ai colleghi, consideri maggiore il guado tra i calciatori in cima alle preferenze nella sua lista rispetto al resto della truppa. Scorrendo la rosa, infatti, si può immaginare che le rotazioni possano venir allungate da Smalling, quando sarà disponibile Spinazzola e, al limite, El Shaarawy tra i giocatori offensivi.

Una Roma "per pochi" che torna anche allargando il dato ai calciatori utilizzati finora nelle prime 5 giornate di Serie A: 20 complessivamente, con Reynolds, Diawara e Bove che, entrando nel conteggio, sommano giusto 11 minuti in tre. La cinghia più stretta è quella di Gotti, ancora, che ha utilizzato 19 giocatori con l'Udinese. Poi Sampdoria e Sassuolo al pari della Roma. Tutte le altre via via sopra fino ad arrivare ai 27 del Genoa.

I CALCIATORI DIVERSI USATI DALLE 20 SQUADRE DI SERIE A:

Genoa 27

Venezia 26

Hellas Verona 24

Salernitana 24

Milan 24

Spezia 23

Inter 23

Cagliari 23

Fiorentina 23

Atalanta 23

Empoli 23

Torino 22

Lazio 22

Napoli 22

Bologna 22

Juventus 21

Sampdoria 20

Sassuolo 20

Roma 20

Udinese 19

I TITOLARI DIVERSI USATI DALLE 20 SQUADRE DI SERIE A:

Venezia 21

Genoa 20

Fiorentina 20

Juventus 20

Hellas Verona 20

Salernitana 19

Milan 19

Atalanta 19

Torino 18

Cagliari 18

Sassuolo 18

Empoli 17

Spezia 16

Lazio 16

Napoli 16

Inter 16

Bologna 15

Sampdoria 14

Roma 14

Udinese 13