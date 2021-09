Dopo la vittoria per 1-0 sull'Udinese che ha riportato la Roma al 4° posto, i giallorossi sono tornati a lavorare a Trigoria con un allenamento fissato alle 12. Come di consueto dopo gli impegni, il gruppo è stato diviso tra chi ha preso parte alla gara di ieri e chi invece è rimasto a guardare. Viña ha continuato a lavorare in modo personalizzato.