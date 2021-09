I VOTI DEGLI ALTRI - Rui Patricio "provvidenziale". Pellegrini "espulso ingiustamente". Abraham "puntuale sotto porta"

LAROMA24.IT - La Roma ritrova la vittoria, mette alle spalle la sconfitta di Verona e si prepara al meglio per affrontare il derby di domenica pomeriggio contro la Lazio. I giallorossi si impongono di misura su un'ottima Udinese grazie al gol di Tammy Abraham, che sotto porta non sbaglia e sfrutta al meglio la grande giocata di Riccardo Calafiori. Ottima la prestazione di Rui Patricio, che salva il risultato in un paio di occasioni. Serata non positiva per Cristante, apparso molto stanco in mezzo al campo.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista, Corriere dello Sport)

Rui Patricio 6.2

Karsdorp 6.1

Mancini 6.7

Ibanez 6.1

Calafiori 6.5

Cristante 5.5

Veretout 6.2

Pellegrini 5.7

Mkhitaryan 5.9

Zaniolo 5.7

Abraham 6.7

Smalling 6

El Shaarawy 5.8

Shomurodov sv

Mourinho 6.1

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6.5

Karsdorp 6

Mancini 6.5

Ibanez 6

Calafiori 6.5

Cristante 6

Veretout 6

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6

Zaniolo 5.5

Abraham 7

Smalling 6

El Shaarawy 6

Shomurodov sv

Mourinho 6.5

IL TEMPO

Rui Patricio 6.5

Karsdorp 6

Mancini 7

Ibanez 6

Calafiori 6.5

Cristante 5

Veretout 6.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 5.5

Abraham 7

Smalling 6

El Shaarawy 6

Shomurodov sv

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6.5

Mancini 7

Ibanez 6

Calafiori 7

Cristante 5

Veretout 6.5

Pellegrini 5.5

Mkhitaryan 6

Zaniolo 5.5

Abraham 6.5

Smalling 6.5

El Shaarawy sv

Shomurodov sv

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6.5

Karsdorp 5.5

Mancini 7

Ibanez 6

Calafiori 6.5

Cristante 6

Veretout 5.5

Pellegrini 6

Mkhitaryan 5

Zaniolo 5.5

Abraham 6.5

Smalling 6

El Shaarawy 5.5

Shomurodov sv

Mourinho 6



LA GAZZETTA DELLO SPORT