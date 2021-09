Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Pellegrini, salta il derby

Dopo le tre gare disputate ieri valide per la 5a giornata di campionato, tra le quali anche Roma-Udinese con vittoria dei giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Abraham, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'AIA Carlo Moretti ha reso note le decisioni assunte: una giornata di squalifica per Lorenzo Pellegrini, espulso ieri per doppia ammonizione. Il capitano giallorosso, dunque, salterà il derby in programma domenica all'Olimpico.

Da registrare anche la terza sanzione per Bryan Cristante e la prima per Riccardo Calafiori, entrambi ammoniti ieri.

(legaseria.it)

