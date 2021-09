Calciomercato Roma, dalla Scozia: Hagi vicino alla Roma per 17 milioni di sterline

Molto spesso Mourinho si è lamentato della scarsa profondità della rosa e, proprio per questo, potrebbe essere accontentato. Il nuovo nome è quello di Ianis Hagi, centrocampista offensivo dei Rangers. Per il giovane calciatore non sarebbe la prima esperienza in Serie A, poiché ha già giocato con la Fiorentina. La Roma sarebbe vicino all'accordo con la società scozzese per circa 17 milioni di sterline. Nel caso in cui i giallorossi riuscissero a chiudere la trattativa, il trasferimento avverrebbe solo nel mercato estivo. Sul ventiduenne c'è anche l'interesse del Siviglia.

(thescottishsun.co.uk)

