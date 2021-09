Secondo derby per Guida: 1-1 nel 2019 con rigore di Kolarov. Ultimo precedente: 1-0 con il Bologna

Nella 6a giornata di Serie A si disputerà il derby di Roma e sarà diretto da Marco Guida, classe 1981 e della sezione di Torre Annunziata. In Serie dal 2009, questo per Guida sarà il secondo derby della Capitale, con il primo terminato 1-1, il primo settembre del 2019, in gol Luis Alberto e Kolarov, su calcio di rigore. La Roma ha 23 precedenti con l'arbitro di Pompei, 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 2 cartellini rossi. L'ultima volta che Guida ha arbitrato la Roma è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Bologna, l'11 aprile 2021, interrompendo una striscia di 4 sconfitte casalinghe consecutive con Juventus, Udinese, Bologna e Milan.

Per la Lazio, invece, i precedenti sono 21: 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 4 cartellini rossi. L'ultima gara dei biancocelesti diretta da guida è il pareggio casalingo con l'Inter del 4 ottobre del 2020, terminato 1-1 e carico di polemiche. Durante il match, infatti, venne espulso il capitano della squadra oggi allenata da Sarri, Ciro Immobile.

Nell'arco dei suoi precedenti con Roma e Lazio, Guida ha assegnato rispettivamente 5 e 3 rigori ai due club.

LR24