Trigoria, Pellegrini torna in gruppo. Pinto resta a Londra, ottimismo per Abraham. Mercato, Lacazette mai offerto alla Roma

La Roma ha scelto Tammy Abraham come sostituto di Edin Dzeko e tramite il suo general manager Tiago Pinto sta facendo il possibile per portarlo nella Capitale. Il gm giallorosso è volato nella giornata di ieri a Londra e oggi ha avuto modo di incontrare l'attaccante che ha aperto a un suo possibile trasferimento. Nella giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra i due e la sensazione è che l'affare alla fine possa andare in porto. Sono pronte comunque delle alternative, uno delle quali potrebbe essere il centravanti del Leicester Iheanacho.

Sul fronte del mercato in uscita intanto dopo la cessione di Dzeko, che deve ancora essere ufficializzata dall'Inter, prosegue il lavoro per il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan, anche se ancora mancherebbe l'accordo tra i due club con i rossoneri che vorrebbero un prestito secco e i giallorossi che spingono per un prestito con obbligo di riscatto. Mourinho continua a lavorare a Trigoria, dove ritrova Lorenzo Pellegrini che nella giornata di oggi ha lavorato in gruppo. Parzialmente in squadra anche Gonzalo Villar, che lo Special One spera di recuperare in vista della sfida di giovedì sera contro il Trabzonspor valida per l'andata dei playoff di Conference League.

