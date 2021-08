Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: spunta anche Iheanacho in caso di mancato arrivo di Abraham

Tiago Pinto è a Londra per provare a chiudere l'operazione Tammy Abraham convincendo il giocatore ad accettare i giallorossi. Come scrive l'edizione inglese dell'emittente satellitare, però i giallorossi, in caso di mancato arrivo della punta del Chelsea, potrebbero virare su Kelechi Iheanacho, classe '96 del Leicester autore di 12 gol nell'ultima Premier. Lo scorso aprile ha rinnovato per 3 anni on le Foxes.

Roma are considering making an offer for Kelechi Iheanacho if they fail to sign Tammy Abraham. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 13, 2021