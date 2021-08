MATTIOLI: "Abraham un investimento vero" - ORSI: "Mi sembra tagliato per il gioco di Mourinho"

Ore decisive per Tammy Abraham alla Roma, e nell'etere romano si discute dell'attaccante inglese. Promuove l'investimento Nando Orsi: "E' un giocatore che non può che migliorare e per caratteristiche mi sembra tagliato per il gioco che vuole fare Mourinho alla Roma". Dello stesso avviso Mario Mattioli: "Sarebbe un investimento vero. E' giovane ma ha già dimostrato il proprio valore. Certo, può migliorare, ma a me piace da quando si è iniziato a vedere nel calcio internazionale"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Insisterei su Abraham. E' un investimento come quello che fece la Roma su Schick: tecnicamente può anche andare male, ma poi lo rivendi ed economicamente puoi sempre recuperare. E' un giocatore che non può che migliorare e per caratteristiche mi sembra tagliato per il gioco che vuole fare Mourinho alla Roma. Il Trabzonspor è una mina vagante, se trova la giornata giusta può darti qualche problema. Ma se i giallorossi hanno difficoltà a superare i turchi vuol dire che non si sta lavorando bene (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

I dubbi di Abraham per me sono incomprensibili: la Roma gli garantirebbe 4-5 milioni di euro, gli affiderebbe l'attacco e pagherebbe più di 40 milioni per il suo cartellino... L'ipotesi Xhaka ha ripreso un po'consistenza, ma mi sembra più una sensazione che una possibilità concreta (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Abraham sarebbe un investimento vero. E' giovane ma ha già dimostrato il proprio valore. Certo, può migliorare, ma a me piace da quando si è iniziato a vedere nel calcio internazionale. Non si può temere il Trabzonspor (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha speso 20 milioni per Shomurodov, e prenderebbe Abraham a 45: con 65 milioni di euro non si poteva prendere un campione? Il problema è che nel mercato italiano si compra solo con i pagherò... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Più che un piano B, Lacazette sarebbe proprio un cambio di strategie. Iheanacho? Nell'ultima stagione è cresciuto tantissimo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)