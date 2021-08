Ag. LACAZETTE a LR24.IT: "Nessuna trattativa con la Roma, non ho avuto contatti con Tiago Pinto"

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Alexandre Lacazette, secondo alcuni media, sarebbe un obiettivo per l'attacco giallorosso qualora non andasse in porto la trattativa per Tammy Abraham del Chelsea. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva Jeremy Sutter della Score Agencies, agente dell'attaccante transalpino in forza all'Arsenal. Queste le sue parole:

Lacazette è una possibilità per la Roma?

"No, non ci sono trattative in corso con la Roma per lui".

Ha avuto contatti con il direttore Tiago Pinto?

"No, non ho avuto alcun contatto".

LR24