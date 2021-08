Inizia giovedì 19 agosto alle 19.30 l'avventura della Roma in Conference League, la nuova coppa istituita dalla Uefa: i giallorossi di José Mourinho affronteranno in trasferta il Trabzonspor degli ex Gervinho e Bruno Peres nel match valido per l'andata degli spareggi. Il ritorno è, invece, in programma allo stadio Olimpico il 26 agosto.

Sarà lo sloveno Matej Jug a dirigere la sfida, coadiuvato da Manuel Vidali e Robert Vukan, mentre Nejc Kajtazovic ricoprirà il ruolo di quarto uomo.

(uefa.com)

