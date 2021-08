Smaltito il problema fisico accusato nei giorni scorsi in allenamento, Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi con il gruppo nella seduta mattutina in scena al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Anche Gonzalo Villar, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ha effettuato le prime fasi della seduta con i compagni per poi lavorare a parte.