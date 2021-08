Florenzi vede solo rossonero: contatti continui per l'accordo

La priorità è chiara: Alessandro Florenzi vuole il Milan ed è pronto a declinare tutte le altre offerte. La Roma lo sa, e per questo tratta con i rossoneri la cessione, ma ad una condizione: i giallorossi vogliono incassare subito. Il Milan non vuole invece prendere il giocatore a titolo definitivo, avrebbe gradito la formula del prestito secco e adesso è disposto ad aggiungere un diritto di riscatto. Che non è però obbligo, soluzione che verrebbe accettata dalla Roma. Si continua dunque a lavorare sulla formula, con l'agente di Florenzi impegnato in un lavoro di diplomazia.

A Trigoria, al momento, sono impegnatissimi nella questione Abraham, ma una volta sistemato il capitolo attaccante i giallorossi potrebbero concentrarsi proprio sulla cessione di Florenzi. Che vuole il Milan.

(gasport)