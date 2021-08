VIDEO - Tiago Pinto vola a Londra per Abraham. Dzeko a Milano per le visite e la firma con l'Inter. Spinazzola: "Infortunio? Dopo mezz’ora già pensavo al rientro"

La Roma continua a muoversi sul mercato per trovare un giocatore in grado di rimpiazzare Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco nella giornata di oggi è volato a Milano per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà all'Inter fino al 2023. I giallorossi sono a caccia di un sostituto e hanno individuato in Tammy Abraham il giocatore per il futuro del club. Il club giallorosso avrebbe già individuato l'accordo con il Chelsea per il suo cartellino, ma resta da convincere il giocatore ad accettare il trasferimento. Per questo motivo nella giornata di oggi Tiago Pinto è volato a Londra per incontrare il giocatore nella giornata di domani.

Si lavora intanto anche sul fronte del mercato in uscita, dove sembra sia stato raggiunto l'accordo con il Milan per il trasferimento di Alessandro Florenzi. I due club avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. In giornata ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Leonardo Spinazzola, che sta recuperando dal suo infortunio. "Cosa mi è passato per la testa durante Belgio-Italia? Ho pensato che doveva succedere in quel momento, doveva interrompersi così all’istante. Dopo mezz’ora già pensavo al rientro".

