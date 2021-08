AGRESTI: "Abraham? È una scommessa, la Roma ha bisogno di garanzie" - SABATINI: "Può diventare il nuovo Lukaku"

Out Dzeko, dentro Abraham? L'attaccante inglese, ora del Chelsea e cercato dalla Roma, attira tutte le attenzioni lungo le frequenze radiofoniche. "La Roma ci guadagna in prospettiva, può diventare il nuovo Lukaku", ritiene Sandro Sabatini. Per Stefano Agresti "è un progetto di campione, ma è un po' una scommessa. La Roma ha bisogno di garanzie".

Augusto Ciardi, invece, esprime perplessità perché "spesso i giocatori britannici, soprattutto gli attaccanti, hanno faticato nel nostro campionato".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Abraham? La Roma ci guadagna in prospettiva, può diventare il nuovo Lukaku. Il problema è se la Roma riuscirà ad aspettarlo. Sono curioso di vederlo in giallorosso, l'anno scorso non l'ha mai sfiorata ma mi sembra un buon prospetto. Se la Roma azzecca il giocatore, a 25 milioni fa il colpo della vita. Florenzi? Credo sia arrivato il momento che la Roma se lo faccia pagare (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Abraham è un ottimo giocatore, potrebbe essere un buon investimento ma va aspettato, dobbiamo mettere in preventivo che inizialmente possa avere difficoltà (NANDO ORSI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Non conosco benissimo Abraham, il tempo ci dirà se Mourinho ha avuto ragione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Dzeko non è più un attaccante di primo piano, nelle ultime 3 stagioni ha segnato pochissimo, solo una volta è andato sopra i 20 gol. Abraham? È un progetto di campione, ma è un po' una scommessa. La Roma ha bisogno di garanzie (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Abraham? Ha fatto buone cose al Chelsea, le qualità ce l'ha. Paragonandolo agli altri nomi mi sembra un colpo molto interessante, è un giocatore completo e se trova l'allenatore giusto può esplodere. Il fatto che venga dalla Premier può essere già una garanzia, non mi fido di quei giocatori che vengono dalla Russia (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Abraham è un attaccante di caratura, viene da un campionato difficile e non credo bisognerà aspettarlo molto (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Abraham? Mi stuzzica molto come operazione. È un giocatore a cui piace giocare il pallone, si defila molto e sfrutta la mole fisica per farsi spazio in area di rigore. È un attaccante moderno (JACOPO PALIZZI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

L'unica perplessità su Abraham sta nel fatto che spesso i giocatori britannici, soprattutto gli attaccanti, hanno faticato nel nostro campionato (AUGUSTO CIARDI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)