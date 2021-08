Calciomercato Roma: offerti 4 milioni netti a stagione di ingaggio ad Abraham, ne vuole 5

Sembra essere Tammy Abraham, classe 1997 di proprietà del Chelsea, il preferito in casa Roma per sostituire Edin Dzeko, vicino al trasferimento all'Inter. Con il club di Londra, secondo quanto riferito dal sito del quotidiano sportivo, l'accordo dovrebbe essere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro pagabili in 4/5 stagioni.

Tiago Pinto ha offerto all'attaccante inglese, per il quale c'è da battere la concorrenza dell'Arsenal, un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, ma Abraham ne vorrebbe 5. Il giocatore riflette sulla proposta dei giallorossi e, inoltre, oggi il suo agente incontrerà l'Arsenal, al momento la sua prima scelta per poter rimanere a Londra.

