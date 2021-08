Calciomercato Roma: intensificati i contatti con l'Inter per Dzeko

Tornato ieri a Roma dalla Croazia, Edin Dzeko sembra destinato a lasciare il club giallorosso, alla ricerca del sostituto del bosniaco, per accasarsi all'Inter di Inzaghi. Di seguito gli aggiornamenti:

LIVE

12.40 - La moglie di Dzeko, Amra, è andata a Trigoria per motivi personali ed è rimasta meno di 10 minuti. Alle 17, invece, è in programma l'allenamento della squadra: in teoria il bosniaco non dovrebbe esserci, in pratica nessuno comunica nulla perché la Roma vuole prima avere in mano il suo sostituito e aspetta una risposta da Abraham del Chelsea. Se dirà sì a breve, Dzeko avrà il via libera per andare subito a Milano.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

12.30 - Nelle ultime ore, come fa sapere l'emittente sportiva, si sarebbero intensificati i contatti tra Roma ed Inter per il trasferimento di Dzeko. Il club giallorosso, però, vorrebbe assicurarsi l'arrivo di un sostituto di qualità.