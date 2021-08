Dzeko torna a Roma: "Futuro? Vedremo cosa succederà. Step by step" (VIDEO)

Edin Dzeko è tornato nella Capitale dopo alcuni giorni di riposo concessi da José Mourinho al termine del ritiro in Portogallo. Il futuro dell'attaccante bosniaco sembra essere lontano dalla Roma, con l'Inter pronto a fargli firmare un biennale. La trattativa non è ancora chiusa e alcuni cronisti hanno raggiunto Dzeko fuori dall'aeroporto domandandogli del suo futuro. Queste le sue parole: "Domani ti troviamo a Trigoria? Torno a casa dai miei bambini, poi vedremo cosa succederà. Step by step".

?Edin #Dzeko è sbarcato a Ciampino dopo i due giorni trascorsi in Croazia: “Futuro? Adesso vado dai miei bambini che non vedo da due settimane. Domani a #Trigoria? Vediamo. Step by step”⏳ ➡️ https://t.co/yDbzC8hZPk#ASRoma #Inter @CorSport pic.twitter.com/UHZlHPGBBF — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 9, 2021